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中職／宇宙邦！悍將熱身賽二連霸 申皓瑋傷退無大礙

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊高國麟敲出熱身賽第3轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國麟敲出熱身賽第3轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今晚面對前任總教練率領的台鋼雄鷹隊，展現高效率得分，9支安打攻下9分，包含高國麟的一發2分砲，以9：1拿下勝利，也確定連兩年官辦熱身賽戰績第一的地位，接下來就看如何讓「宇宙邦」不只停留在「季前」。

悍將去年球季熱身賽戰績8勝2敗、勝率8成排第一，不過例行賽全年勝率4成17墊底，過去2018、2020年拿下熱身賽第一，例行賽都沒能取得季後賽資格，今天悍將再奪熱身賽第一，觀眾席上有球迷揮舞彩帶，但並未拋出。

而悍將今天先靠高國麟在2局下的中外野2分砲，取得領先，高國麟也以3轟暫居熱身賽全壘打王；4局下悍將靠3支安打、1次四壞加上對手1次失誤，一口氣添得4分，6局下也追加1分。

雄鷹單場多達4次失誤，打線則是直到6局上破蛋，王柏融面對1出局、一壘有人，纏鬥到第11球敲出一壘高彈跳滾地安打，將隊友送上三壘，下一棒魔鷹的滾地球推進才打回全隊第1分。

7局下悍將又是一波攻勢得到2分，然而過程中申皓瑋被觸身球砸中，表情痛苦提前退場，球團回報，申皓瑋左手手腕挫傷，目前冰敷中。

雄鷹先發投手笠原祥太郎4局被敲4支安打，丟掉6分有4分責失，悍將戈威士則是先發4局僅被敲2安，沒有掉分，熱身賽目前出賽2場，防禦率仍是0。

富邦悍將隊先發投手戈威士。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手戈威士。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊申皓瑋被觸身球砸中。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊申皓瑋被觸身球砸中。圖／富邦悍將隊提供

申皓瑋 高國麟

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