中職／王柏融8保送寫熱身賽紀錄 第3安也出爐

台鋼雄鷹隊「大王」王柏融今天再次展現選球功力，面對富邦悍將隊首打席就四壞保送上壘，刷新中職官辦熱身賽最多四壞紀錄，6局上的安打還幫助球隊破蛋。

王柏融在今天賽前8場出賽累積7次四壞保送，與2006年謝佳賢（4場）、2008年彭政閔（6場）、2020年張志豪（10場）並列史上最多，今年統一獅隊新秀林佳緯（8場）同樣也累積7次保送，而獅隊熱身賽賽程已結束。

而王柏融今天先發第3棒、指定打擊，1局上2出局後靠著選球上壘，單季8次四壞保送寫下史上新高。

6局上王柏融更是在第3打席敲出安打，面對1出局、一壘有人，纏鬥到第11球敲出一壘高彈跳滾地安打，這支熱身賽第2安讓王柏融打擊率從0.091上升到1成25，也將隊友送上三壘，下一棒魔鷹的滾地球推進才打回全隊第1分，但目前打完6局仍以1：7落後。