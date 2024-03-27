中職／高聖恩亮眼2跑壘靠大膽 打擊參考「四棒海」

台鋼雄鷹外野手高聖恩在官辦熱身賽還沒有盜壘成功，不過他的快腿已經令外界驚豔，兩次大膽跑回本壘都在關鍵時刻提供貢獻，打擊跟去年相比也有大幅成長，原因竟是看「四棒海」影片培養心態。

24歲的高聖恩是在2022年中職選秀會第七輪被雄鷹指名，今年在官辦熱身賽打出4成整的打擊率，包含1轟，守備、跑壘也都有亮眼表現，總教練洪一中稱讚：「高聖恩表現比預期的更好，所以他一直都在這裡（一軍陣容）。」

15日雄鷹對樂天桃猿隊之戰，高聖恩在9局上面對落點不深的外野飛球，決定起跑挑戰對手臂力，結果真的回到本壘追平比數，他透露，那是自己的判斷，「當下有點吵，也聽不清楚教練的指揮，覺得自己的腳程可以拚，球隊也就差那1分，想說熱身賽就拚看看，那球對方也有點傳歪啦。」

22日再對猿隊，高聖恩這次是在10局下代跑，趁對手接殺高飛球後回傳要夾殺隊友，他闖回本壘跑回再見分，回顧這個跑壘，高聖恩表示，看到對方要夾殺，就抓他們出手的時間點，「平常練習都有練。」

「總教練有說，熱身賽可以大膽一點。」高聖恩這兩次跑壘都有點出乎意料，他說：「對自己的腳程有信心，大學的時候跑壘就滿大膽的。」

而去年高聖恩在二軍例行賽打擊率僅1成52，但目前官辦熱身賽8場出賽打擊率4成，他表示，去年打擊很沒信心，「可能吸收太多資訊，一沒打好就想太多，揮棒落空就想是不是自己動作有問題。」

這個負面心情在高聖恩當兵時獲得解放，「那4個月都沒有碰球，但是看了很多影片，像是自己球隊的、冬盟比賽的，觀察一些好打者的準備，發現他們的想法、對決方式都跟自己差很多。」

其實就是讓心態變簡單，高聖恩參考的對象也包含Lamigo桃猿隊「四棒海」年代的強打者，其中一人就是現在雄鷹隊友王柏融，高聖恩表示：「賢拜不太會說技術方面，都是跟我分享心態或是擊球的感覺，對我幫助很大。」