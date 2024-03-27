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中職／聽到栗山英樹來台 王柏融不意外：他說到做到

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
台鋼雄鷹隊王柏融。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊王柏融。圖／台鋼雄鷹隊提供

曾答應王柏融「一定到台灣找你」，栗山英樹兌現承諾將在4月5日參加台鋼雄鷹隊的主場開幕戰，王柏融對此暖心舉動一邊感動，一邊也不意外，「他就是一個說到做到的人。」

雄鷹球團日前宣布4月5日澄清湖棒球場的開幕戰有重量級嘉賓，前後任日本國家隊監督栗山英樹、井端弘和都將來台，場邊見證雄鷹創隊後首場主場賽事。

2018年栗山英樹擔任日職火腿隊監督時，就曾親自來台出席王柏融加盟記者會，王柏融在火腿隊時期也受到不少照顧，王柏融表示，栗山的指導方式給選手很大發揮空間，不會苛責，而是以鼓勵、正面的方式，「讓你相信自己，自由發揮。」

去年底王柏融返台加盟台鋼雄鷹，栗山英樹透過影片跨海獻上祝福，當時在影片中承諾：「有機會我一定會飛到台灣找你！」結果真的兌現。

「因為他有說過。」王柏融說：「很開心他來參加球隊主場第1戰，知道他會來，因為他就是這樣的人，說到做到，只是不知道什麼時候會來。」

台鋼雄鷹 火腿 王柏融

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