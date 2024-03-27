中職／一調度讓斗六變「粒寶樂園」 洪總：應觀眾要求

台鋼雄鷹隊23日在9局下派出葉保弟代打，隨著場邊響起應援曲，斗六棒球場瞬間化身「粒寶樂園」，總教練洪一中聊到當時的「神調度」坦言是有意為之，就是回應球迷的呼喚。

雄鷹為葉保弟設計的應援曲，搭配啦啦隊Wing Stars成員一粒的舞蹈，在開季前成為球迷話題焦點，23日一粒正在場邊應援，隨著戰況緊張，球迷也開始呼喊葉保弟的名字。

9局上雄鷹落後兄弟3分，1出局一、二壘有人的反攻機會，洪總決定換上葉保弟代打，場邊應援也由嗆斯曲切換成葉保弟專屬應援曲，球迷歡聲雷動，不過最終葉保弟擊出雙殺打，雄鷹5：8落敗。

洪總今天受訪時坦言，自己一直到斗六那場比賽才知葉保弟的人氣緣由，「球迷4、5局就開始喊了，第9局就應觀眾要求。」

結果後來觀眾席改喊「洪一中！」、「洪一中！」洪總一開始還摸不著頭緒，「後來想說，可能是在謝謝我吧。」

斗六棒球場該戰湧入7315人，對於今年熱身賽熱度提升，洪一中也有感覺到，「比以往更好，可能6隊組合變多，話題也變多。」