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中職／一粒葉保弟魔性應援舞爆紅 連對手Yuri和Rina都跟風下海

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊Yuri也大跳葉保弟魔性應援舞。 截圖自影片畫面
啦啦隊Yuri也大跳葉保弟魔性應援舞。 截圖自影片畫面

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員一粒（趙宜莉），憑藉魔性「葉保弟應援曲」舞蹈，近日引發全台球迷關注。該舞蹈也掀起一波模仿熱潮，連對手樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri和團長Rina都跳起這段舞蹈，獲得粉絲稱讚。

Yuri在IG貼文寫道，「你們要的雨粒版來了！」影片中只見她穿著小可愛，搭配連帽外套和短褲，大秀傲人腹肌和上圍，隨著音樂節奏大跳葉保弟應援曲，令人賞心悅目。她還害羞地說，「笨蛋才做選擇，我兩粒都選！」

貼文一出，網友紛紛留言朝聖，「雨粒讚讚」、「這才算粒粒分明」、「一人一票把葉保弟送進明星賽」。有人表示，「私心覺得Yuri薑還是老的辣」，Yuri則笑回，「不準說我老」。

樂天桃猿啦啦隊團長Rina日前為T1聯盟台北戰神隊應援時，也在籃球場跳起這段舞蹈，她發文分享影片並表示，「被葉保弟應援曲洗腦了。」粉絲也留言表示，「Rina跳的有夠可愛」、「各隊都在跳」、「看來準備好明星賽了」。

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