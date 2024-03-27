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中職／好人喵！獅隊萊恩為雄鷹站台 不忘外送牛肉湯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊開幕戰街頭造勢活動，統一獅隊吉祥物萊恩現身支持。圖／統一獅隊提供
台鋼雄鷹隊開幕戰街頭造勢活動，統一獅隊吉祥物萊恩現身支持。圖／統一獅隊提供

台鋼雄鷹隊開幕戰街頭造勢活動，出現特別來賓，統一獅隊吉祥物萊恩現身高雄市澄清路及九如路街口，外送牛肉湯給TAKAO，也趁機宣傳獅隊活動，讓TAKAO無奈插腰。

今年雄鷹正式投入一軍賽事主要排定高雄澄清湖棒球場擔任主場，近日積極在高雄街頭造勢宣傳，今天特別邀請萊恩擔任嘉賓，希望高雄球迷要力挺雄鷹，並歡迎高雄球迷4月12日到14日來台南棒球場欣賞雄鷹與獅隊首度對戰。

萊恩出發前往高雄出任務前，特別外帶台南美味早餐牛肉湯，親送到高雄給TAKAO，為了保持美味還特別囑咐老闆務必要將「湯」、「肉」分開包裝，讓在高雄辛苦站街頭的TAKAO能夠品嚐到台南最甜美的牛肉湯，也充分展現南台灣的熱情。

台鋼雄鷹隊開幕戰街頭造勢活動，統一獅隊吉祥物萊恩現身支持。圖／統一獅隊提供
台鋼雄鷹隊開幕戰街頭造勢活動，統一獅隊吉祥物萊恩現身支持。圖／統一獅隊提供

萊恩參與街頭造勢活動後，TAKAO也特別幫萊恩導覽參觀雄鷹商品部及辦公室，讓萊恩這趟高雄之旅收穫滿滿，萊恩也邀請TAKAO四月來獅隊台南主場玩。

獅隊領隊蘇泰安表示：「新球季即將開始，身為南台灣球隊多了一個新夥伴台鋼雄鷹，球場上兩隊教練、選手彼此競爭，而在行銷活動上彼此可以互相合作，拓展棒球市場人口是很好的開啟。」

蘇泰安也期待在雙方合作下，能讓彼此的球迷都能踴躍進場為自己喜歡的球隊加油，透過行銷活動結合創造雙贏，讓職棒發展更加健全，「感謝雄鷹今天的邀約，期待四月獅隊台南主場對戰雄鷹也能一起來共襄盛舉，帶給球迷全新的合作。」

台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動，統一獅吉祥物萊恩現身支持。圖／統一獅隊提供
台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動，統一獅吉祥物萊恩現身支持。圖／統一獅隊提供

台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動，統一獅吉祥物萊恩現身支持。圖／統一獅隊提供
台鋼雄鷹開幕戰街頭造勢活動，統一獅吉祥物萊恩現身支持。圖／統一獅隊提供

台鋼雄鷹 棒球 蘇泰安

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