中職／職棒重返六隊盛世 新軍台鋼受期待

本季中職看點遠超美韓日職！睽違15年，中職再度等來六隊盛世，新同學台鋼雄鷹帶著6名洋將、旅日球星王柏融，於6年5冠主帥洪一中率領下、登一軍舞台，是最大看點；接著是全新落成的台北大巨蛋共安排27戰，預期能將棒球熱一路帶到年底的12強國際賽。

此外，多位名將退役也是看點，包含周董周思齊、嘟嘟潘威倫、綠色坦克高國慶、轉運手官大元都將掛靴。

職棒重返六隊盛世

中職將於本月30日在台北大巨蛋打響開幕戰，由去年台灣大賽組合：衛冕軍味全龍與樂天桃猿交手，而本季熱度超高，從官辦熱身賽的票房可見一斑，除了大巨蛋在熱身賽啟用、屢破萬人進場，其他球場入場也很踴躍，例如23日3地開打的情況，共湧入超過1.5萬人進場，更刷新斗六球場紀錄（7315人）。例行賽尚未開打就能預期，本季中職看點精彩無比。

本季最受球迷期待的就是新同學台鋼雄鷹登場一軍，這是中職睽違15年再現六隊規模，也是高雄等待7年，又有地主球隊進駐。台鋼尚未打任何一場正式例行賽就引發熱議，因為陣容一字排開備受期待，這隻職棒新軍首年帶上6洋將（包含一名超強洋砲魔鷹），本土選手以旅日好手王柏融名氣最大，即戰力選手也不少，包含中信兄弟的陳文杰、樂天的藍寅倫與賴鴻誠、統一的江承諺。

新軍台鋼受期待

台鋼關鍵更是運籌帷幄的主帥：6年5冠傳奇教頭「諸葛紅中」洪一中，洪總曾率領樂天前身的Lamigo桃猿寫下三連霸，如今他組建的台鋼也有多名桃猿血統選手，以王柏融、藍寅倫等人為首，台鋼共有9名之多，算上教練組則是12人，堪稱「鷹皮猿骨」，新賽季與老東家的交手也備受關注。

另外，本季主帥也吹起日式風，中信兄弟與樂天桃猿都在新賽季換教練，分別由日籍的平野惠一與古久保健二接手教鞭，而台鋼主帥洪一中也很推崇日式球風，他先前在訪談就提過，日式的嚴謹不只在球場內的技術，場外的生活自律也很重要，更多次提及訓練量的重要；僅有味全龍較偏美式球風，龍隊在運動科學與現代化訓練下足功夫，主帥葉君璋排兵佈陣也有美式強攻二棒的風格。

而台北大巨蛋的啟用更是焦點（中職史上例行賽所用的第19個球場），大巨蛋的臨場感與硬體都會提升球迷觀賽滿足、更能刺激票房，本季大巨蛋共安排27場例行賽，共有4隊擔任主場，龍隊有10場、中信8場、台鋼5場、統一4場。票房預計能一路長紅，接到年底的重大國際賽：十二強賽（P12），由世界排名前12的國家對決，我國將以排名第5名參戰、且已取得預賽主辦權。

傳奇球星退役

而中職本季也會迎來改朝換代，多位名將決定褪下球員身份，中信兄弟的42歲資深好手周董周思齊會在季末引退，這位締造許多紀錄的亞洲選球王，面臨假球案的風風雨雨仍舊堅守本心，在多數球迷心中佔據重要地位。統一的42歲投手嘟嘟潘威倫也確定季末引退，這位替國家、球團掛帥主投多次重大戰役的老將，握有中職歷史最多勝紀錄（生涯148勝），球團確定9月28日在大巨蛋，讓嘟嘟登板主投引退賽，以表尊敬。

另一名三代獅、外號綠色坦克的統一45歲老將高國慶也決定卸下戰袍，於季前舉行引退記者會，球團將在復古季的主題月，5月26日於主場台南球場，替這名戰功彪炳的大學長、舉辦引退活動。中信兄弟「轉運手」官大元也在季前宣告退役，球團將在4月4日的大巨蛋，替這位非科班出身的傳奇舉行引退儀式。

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