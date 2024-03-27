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中職／統一獅主場開幕戰 OPEN小將來相挺

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊台南主場開幕戰，OPEN家族到場相挺。圖／統一獅隊提供
統一獅隊台南主場開幕戰，OPEN家族到場相挺。圖／統一獅隊提供

本周日統一7-ELEVEN獅將在台南棒球場迎接中職新球季主場首戰，除了邀請傳奇球星賀亮德、吳佳榮一起慶祝隊史35周年，OPEN小將也將率領夥伴們一起與球迷同樂。

統一獅主場開幕戰，絕對少不了OPEN家族，2022年起，連續三年OPEN小將帶著好夥伴來挺獅到底，本周日OPEN小將、雪鈴兔波波、Please美眉、LOCK小醬都將在場外舞台區與球迷互動。

當天14：40舞台活動，OPEN家族特別規劃精彩舞蹈表演、有獎問答及拍照見面會活動，當天拍照見面會採持門票限時排隊拍照，OPEN家族及萊恩、盈盈、魚頭君、喬治法官，也會隨時出現在看台區一起和球迷同樂應援，歡迎大家一起進場。

獅隊場外一系列活動遊戲攤位，將於14：30正式開始，特別規劃四大遊戲體驗區及拍照打卡海報兌換處，歡迎球迷持當日賽事票券一起來參加，遊戲贈品特別規劃歷年統一獅LOGO臂章，推出八款，限量隨機贈送。

3.31(日) 統一7-ELEVEN獅主場開幕戰場外活動

活動地點：台南棒球場大門口舞台區

舞台活動：

14:40~15:05 OPEN家族及統一獅吉祥物見面會(舞蹈表演、有獎問答、拍照見面會)

15:10~15:30 傳奇球星 賀亮德、吳佳榮Talk Show!

15:30~15:50 賀亮德、吳佳榮、邱智呈簽名會

中職 棒球 統一獅

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