中職／統一獅主場開幕戰 OPEN小將來相挺
本周日統一7-ELEVEN獅將在台南棒球場迎接中職新球季主場首戰，除了邀請傳奇球星賀亮德、吳佳榮一起慶祝隊史35周年，OPEN小將也將率領夥伴們一起與球迷同樂。
統一獅主場開幕戰，絕對少不了OPEN家族，2022年起，連續三年OPEN小將帶著好夥伴來挺獅到底，本周日OPEN小將、雪鈴兔波波、Please美眉、LOCK小醬都將在場外舞台區與球迷互動。
當天14：40舞台活動，OPEN家族特別規劃精彩舞蹈表演、有獎問答及拍照見面會活動，當天拍照見面會採持門票限時排隊拍照，OPEN家族及萊恩、盈盈、魚頭君、喬治法官，也會隨時出現在看台區一起和球迷同樂應援，歡迎大家一起進場。
獅隊場外一系列活動遊戲攤位，將於14：30正式開始，特別規劃四大遊戲體驗區及拍照打卡海報兌換處，歡迎球迷持當日賽事票券一起來參加，遊戲贈品特別規劃歷年統一獅LOGO臂章，推出八款，限量隨機贈送。
3.31(日) 統一7-ELEVEN獅主場開幕戰場外活動
活動地點：台南棒球場大門口舞台區
舞台活動：
14:40~15:05 OPEN家族及統一獅吉祥物見面會(舞蹈表演、有獎問答、拍照見面會)
15:10~15:30 傳奇球星 賀亮德、吳佳榮Talk Show!
15:30~15:50 賀亮德、吳佳榮、邱智呈簽名會
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言