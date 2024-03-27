中職／陳子豪熱身賽敲滿貫砲手感燙 陳俊秀加入良性競爭

中央社／ 新北26日電

中職中信兄弟隊野手陳子豪去年球季遇到低潮，今年官辦熱身賽打擊狀況佳，今天與富邦悍將比賽敲出滿貫砲，總教練平野惠一認為同類型的重砲陳俊秀加入，帶來良性競爭作用。

兄弟重砲陳子豪去年球季整季出賽68場，敲出4發全壘打，打擊率1成78，表現不如預期，但今年從官辦熱身賽開始就有不錯表現，今天與悍將比賽選到1次四壞保送，敲出1發滿貫砲，為官辦熱身賽個人第2轟，賽後打擊率4成。

平野惠一認為，今年與陳子豪類型相同的重砲好手陳俊秀加入，帶來良性競爭作用，兩人都是球隊中心棒次重要人選，最重要的工作就是打點，以及在大家都打不出來時，他們要挺身而出，讓大家追隨他們的背影，教練團就是會選擇狀況好的打者排上場。

陳子豪沒有特別談到競爭關係，只提到原本以為陳俊秀不好聊天，但加入球隊之後，春訓很樂於分享、指導隊友，之前自己狀況不好時，陳俊秀也會幫忙提點，是很健談的隊友。

陳子豪也提到，今年從春訓開始打擊機制就做的蠻好的，不會因為幾個打席結果不好，動作就跑掉，今天打滿貫砲的打席，對戰的是悍將年輕投手黃保羅，之前在自辦賽對決也打過全壘打，知道黃保羅球速快，直球好球率高，所以今天打席全部抓直球、結果不錯。兄弟今天比賽以16比2獲勝。

陳俊秀 陳子豪 黃保羅

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