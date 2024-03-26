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中職／陳子豪滿貫砲、黃韋盛三分砲 兄弟16:2復仇悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊黃韋盛敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊黃韋盛敲出三分砲。圖／中信兄弟隊提供

兩軍前一次碰頭，中信兄弟隊遭到富邦悍將隊暴打12分，今天黃衫軍還以顏色，第4局暴打13人次、狂灌10分，終場16：2懸殊差距擊敗悍將，陳子豪敲滿貫砲，黃韋盛炸三分砲，在官辦熱身賽尾聲展現驚人火力。

悍將此役由江國豪先發3.1局被敲7安打、失7分（責失6分），前3局未失分，第4局面對8人次只抓到一個出局數，單局被敲6安打、1保送，包括高宇杰在滿壘時敲出清壘二壘打。

黃保羅接手面對3人都沒解決，先對黃韋盛、林書逸連兩保送形成滿壘，陳子豪補上滿貫砲，這一轟讓兄弟單局得分達到10分。悍將災難般的第4局，直到藍愷青K掉蘇緯達，再讓詹子賢敲出內野滾地球出局，才終於落幕。

兄弟攻勢未歇，第6局詹子賢滿壘敲安追加2分打點，第7局黃韋盛面對吳世豪掃出三分砲，第8局以連兩保送開局，連兩棒出局數換進壘再添分數。

兄弟先發投手艾士特投4.2局被敲2安打、無失分，送出6次三振，後續6任後援投手登板，李吳永勤投0.1局被敲3安打、失2分。

中信兄弟隊洋投艾士特先發4.2局無失分，送出6次三振。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投艾士特先發4.2局無失分，送出6次三振。圖／中信兄弟隊提供

詹子賢 陳子豪

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