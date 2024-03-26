中職／陳子豪滿貫砲、黃韋盛三分砲 兄弟16:2復仇悍將

隨著中華職棒即將開打，人氣爆紅的台鋼雄鷹啦啦隊一粒(趙宜莉)，於今天在個人IG發布貼文說，「開季見吧🫶🏻粒寶樂園肯定好玩你確定不來嗎（？」，該則貼文馬上被粉絲大力分享，竟一個小時就破2萬個讚，網友

2024-03-26 18:27