中職／劉基鴻開轟龍隊搶勝 王柏融遭觸身球傷退

中職味全龍隊官辦熱身賽今天與台鋼雄鷹隊交手，龍隊1局下劉基鴻就開轟、2分砲奠定勝基，龍隊投手群展現壓制力，終場以2比1搶勝；雄鷹隊王柏融則是首打席就被觸身球保送傷退。

今天兩隊攻勢集中在前5局，龍隊1局下2人出局後李凱威選到保送，劉基鴻開轟、2分砲幫助球隊取得領先。

龍隊今天先發投手伍鐸（Bryan Woodall）開賽首局有點狀況，1局上先被曾子祐敲出安打，1人出局後對王柏融投出觸身球保送，王柏融被砸到腳一跛一跛走下場，由王博玄接替，但雄鷹隊沒有延續攻勢、沒能搶下分數。

伍鐸今天投2局無失分退場，由銳歐（Rio Gomez）接替登板，3局上被黃劼希、曾子祐接連敲出安打攻占得點圈，再被陳文杰敲出滾地球失掉1分。

兩隊比賽後半段都沒有再拿下分數，龍隊銳歐中繼投2.2局被敲2安失掉1分，接著依序登板的投手為廖任磊投1.1局、羅華韋投0.2局、陳禹勳投0.1局，林凱威、陳冠偉各投1局都沒有再多掉分數，龍隊順利搶勝。