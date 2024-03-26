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中職／劉貴元拚一軍自費進修打擊 配合丹尼爾指點成效佳

中央社／ 新北26日電
劉貴元(資料照)。中信兄弟提供
劉貴元(資料照)。中信兄弟提供

中職中信兄弟外野手劉貴元力拚生涯一軍出賽機會，有感於擊球力量不夠，休賽季自費到外面進修打擊，加上兄弟打擊教練丹尼爾指點收穫多，追求將球打平用腳程優勢加分。

劉貴元為2020年兄弟隊第9輪選進野手，但目前都還沒有一軍出賽機會，也曾經有過季後被放在60人名單外後又被回簽的經驗，劉貴元把握每次機會。

劉貴元今年首度參與一軍官辦熱身賽，今天賽前8場出賽共9打數敲出3支安打，打擊率3成33、有1次盜壘成功，雖然多是替補角色但也能有適時表現。

劉貴元明白自己的缺點，擊球力量不夠，無法很好的傳達到擊球上，休賽季到外面上打擊課程，春訓開始兄弟隊外籍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan）教的東西觀念相輔相成，另外還有更多的輔助訓練器材、幫助很大。

劉貴元提到，教練提醒他要把球打強打平，打高飛球不會有優勢，把球打平可以利用腳程加分，春訓數據呈現，打出不營養高飛球的比例也比較少；至於腳程優勢，劉貴元笑說，兄弟隊腳程快的球員滿多的，不敢說有前5名，但應該有前10名。

劉貴元表示，每年春訓的目標就是希望可以拚開季一軍機會，前面3年沒有機會，今年全程參與官辦熱身賽，感覺機會比較大，也感受到一軍官辦熱身賽細膩度和強度與二軍不同，希望上場就全力表現、爭取機會。

中信兄弟 中職

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