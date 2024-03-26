中職／陳子豪滿貫砲兄弟單局爆打10分 差點平聯盟紀錄

中信兄弟隊今天在官辦熱身賽上演單局爆打，面對富邦悍將隊，第4局灌進10分，締造隊史在熱身賽首見紀錄，聯盟單局得分紀錄則是11分，由興農牛隊兩度締造。

悍將此役由江國豪先發3.1局被敲7安打、失7分（責失6分），前3局未失分，第4局面對8位打者只抓到一個出局數，單局被敲6安打、1保送，包括高宇杰在滿壘時敲出清壘二壘打。

黃保羅接手後面對3人都沒解決，先對黃韋盛、林書逸連兩保送形成滿壘後，被陳子豪掃出滿貫砲，這一轟讓兄弟單局得分達到10分。悍將災難般的第4局，直到藍愷青K掉蘇緯達，再讓詹子賢敲出內野滾地球出局，才終於落幕。

兄弟單局打了13人次、灌進10分，而中職紀錄系統於2006年起納入官辦熱身賽，兄弟此役單局10分，在史上僅次於2008年3月7日第5局、2011年3月15日第2局興農牛隊的11分。