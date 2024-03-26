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中職／林栚呈悍將隊史「最高」 指叉球練2個月入武器庫

中央社／ 新北26日電
林栚呈。富邦悍將提供
林栚呈。富邦悍將提供

富邦悍將隊投手林栚呈「高人一等」站上投手丘很吸睛，身高195公分為隊史最高本土投手；林栚呈自評身高讓投球角度更有優勢，春訓多練指叉球約2個月就上手、增加武器庫球種。

投手林栚呈為2022年悍將第7輪選進投手，目前還沒有一軍出賽紀錄，今年也是首度參加一軍官辦熱身賽，今天賽前3場後援登板，投2.1局失掉2分責失分，拿下2次中繼成功。

悍將隊投手教練郭勇志表示，林栚呈進步很多，藉由官辦熱身賽讓教練團觀察狀況，也還有一些課題，需要更進步的地方。

林栚呈透露，高中畢業身高約185公分，畢業後抽高10公分，也被人問過為什麼不打藍球，但他笑說從小就受到哥哥影響喜歡棒球。

林栚呈自認身高優勢在投手丘上投球比較有角度，打者比較難看球路，但苦笑說劣勢是柔軟度不好，彎腰守備接球時比較慢。

因為身高優勢過去也有許多教練建議林栚呈多練縱向變化球，他表示，之前有嘗試但投不好，春訓郭勇志指導開竅，練了約2個多月現在就可以在比賽中使用，除了指叉球外，也有多練伸卡球。

首度參加一軍官辦熱身賽，林栚呈表示，感覺很不同，場上的專注度要更高，教練也會鼓勵上場放輕鬆、平常心，讓想法簡單一點。

中職本土投手身高最高紀錄為現役味全龍隊廖任磊201公分，接著依序為退役球員王梓安198公分，退役球員羅錦龍196公分，林栚呈195公分為史上第4高、隊史最高。

富邦悍將 廖任磊 王梓安

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