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中職／范國宸右膝發炎有療程 守備需時間銜接比賽強度

中央社／ 新北26日電
范國宸(資料照)。圖／富邦悍將隊提供
范國宸(資料照)。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊野手范國宸春訓時右膝就有發炎狀況，持續進行震波治療，昨天官辦熱身賽自打球又打中右膝，總教練陳金鋒說，療程完成後還要時間慢慢觀察守備狀況是否銜接比賽強度。

悍將隊野手范國宸中職官辦熱身賽打擊狀況不錯，今天賽前7場出賽，總計18打數敲出8支安打，打擊率4成44。

范國宸昨天官辦熱身賽自打球打中右膝提前退場冰敷，今天賽前總教練陳金鋒表示，范國宸今天比賽沒有先發，但跟昨天自打球沒有太大的關係，主要是之前春訓時膝蓋就有不舒服，所以有做6個震波療程。

陳金鋒表示，范國宸每一次的療程過後都要休息2天，也因為膝蓋不舒服，官辦熱身賽多是打指定打擊、沒有守一壘，今天最後一個療程結束後，還是要慢慢讓他恢復，主要會影響守備的移動，也有一段時間沒有守備，要拉回比賽強度需要一點時間。

富邦悍將 范國宸 陳金鋒

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