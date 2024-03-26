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中職／兄弟開季首戰猛登先發機會大 兄弟新洋投近日抵台

中央社／ 新北26日電
中信兄弟猛登。報系資料照
中信兄弟猛登。報系資料照

中職中信兄弟隊找第6號洋投為曾效力富邦悍將隊的左投恩力，有望本週抵台，至於兄弟31日球季開幕首戰先發，投手教練王建民表示目前看來會是洋投。預期由猛登扛先發機會大。

兄弟隊目前陣中5名洋投，其中克迪（KirklandMcCarty）手肘發炎趕不及開季，王建民表示，克迪之前是在等美國的醫生，今天已經開始恢復傳接球，持續在屏東基地復健，應該比較快可以出賽。

至於去年球季因左手肘肌腱撕裂傷動手術治療的象魔力（Shawn Morimando）也趕不及開季，王建民表示，目前象魔力已經牛棚練投約2至3次。

兄弟開季3洋投若沒意外確定就是德保拉（Jose DePaula）、艾士特（Eric Stout）和猛登（Daniel JosephMengden）；今天球團證實有接觸第6號洋投恩力（Elniery Garcia），王建民表示，對恩力的印象是球速不錯。

中職35年賽季30日開打，兄弟隊開季首戰為31日在台北大巨蛋與味全龍隊交手，王建民表示，開季首戰先發投手目前看起來會是洋投，但沒有明確說出名字。預期由猛登扛先發的機會大。

中職 牛棚 王建民

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