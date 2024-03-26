中職／王建民登板投球被曾頌恩逆風開轟 笑稱下次討回來
中職中信兄弟投手教練王建民今天賽前站上投手丘餵球，熱投約200球，他表示偶爾會協助餵球。今天餵球被曾頌恩逆風敲出全壘打，王建民開玩笑說：「下次討回來。」
兄弟隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊打官辦熱身賽，賽前練習時看到王建民走上投手丘餵球，退場後王建民受訪表示，之前在屏東基地時就會幫忙餵球，但今天上去餵球是今年春訓以來第一次。
王建民表示，如果人手不夠，或者偶爾要讓其他教練休息時都會幫忙；看到王建民上場投球，兄弟野手陳俊秀直言王建民動作還是維持得很漂亮。
陳俊秀也回憶在美職小聯盟時期曾跟王建民對決過4、5次，記得王建民在多倫多藍鳥隊時期，「某場比賽對決，有2次都打成自打球，雖然是復健賽，但他的伸卡球還是很噁心。」
曾頌恩今天逆風從王建民手中敲出全壘打，他笑說之前在屏東時也打過王建民全壘打，王建民則開玩笑說：「下次討回來。」
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