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中職／猿隊公布桃園場次售票 目標416回家需要先過3關

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊公布上半季主場桃園場次售票資訊。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊公布上半季主場桃園場次售票資訊。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊因主場桃園棒球場整修進度延宕，開季必須先「流浪」，何時可以回到大本營作戰？樂天桃猿球團表示，將以4月16日為目標，但還需等待驗收、場勘及測試賽後才有定案。

桃園棒球場季外進行排水、照明、看台等整建工程，原本預計在3月底完工，但因工期延宕趕不上開季，猿隊從3月31日到4月7日的前6場主場改到新莊棒球場、天母棒球場、台北大巨蛋進行。

桃園棒球場本季首戰會在何時備受猿迷關注，球團今天已公布上半季主場門票桃園場次售票，是否代表回家腳步已近？球團表示，「球團運作會以4月16日回到桃園為目標，接下來桃園市政府完成驗收後，須依照中華職棒的場勘結果、測試賽之後，才會有最終答案。」

桃園場次售票將自4月9日起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，在會員優先購票後，將於4月13日中午12點起全面開賣，桃猿快樂炒、團猿席、大樂放鬆區將於全面開賣時同步開賣。

桃園棒球場本季煥然一新，外野座椅全面更換為樂天代表色樂天紅，還有效果十足的LED燈光秀，除此之外，也進行一、三壘側熱區舞台整建，內野熱區將擴大至東、西下G區，帶給球迷不同的觀賽體驗。

中華職棒 棒球 樂天桃猿

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