中職／兄弟韓籍啦啦隊成員班表出爐 4月3日大巨蛋全員登場

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今年加入2名韓籍球員邊荷律和李丹妃，官方IG今天公布她們的年度班表，假日主場幾乎都有班，最快4月3日就會在大巨蛋和球迷們見面。

兄弟今年主場將在大巨蛋、洲際棒球場和台東棒球場進行，邊荷律與李多慧都是前韓職起亞虎啦啦隊員，去年就受到不少台灣媒體關注，有一部她在場上吐舌頭的影片，瀏覽數達兩億人。邊荷律表示學中文的方式是看「蠟筆小新」，有球迷以蠟筆小新風格畫出「蠟筆小邊」，讓網友們直呼可愛。

李丹妃擁有亮眼金髮，曾擔任職棒樂天巨人隊、職業排球三星火災保險藍劍齒虎隊、KGC人蔘公社隊及職籃蔚山現代摩比斯隊啦啦隊隊長，啦啦隊經驗相當豐富。

中信兄弟4月3日將在台北大巨蛋進行開幕戰，25位啦啦隊員將全員上場，對手是台鋼雄鷹隊。