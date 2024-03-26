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中職／中信兄弟找新洋投 證實接觸曾效力悍將的恩力
中信兄弟目前有2名洋投趕不上開季，據傳有意網羅曾效力富邦悍將的洋投恩力（Elniery Garcia），兄弟領隊劉志威證實有接觸，但詳細還是等球團正式公布。
中華職棒中信兄弟隊備戰新球季，陣中有5名洋投，分別為德保拉（Jose De Paula）、艾士特（EricStout）、猛登（Daniel Joseph Mengden）、克迪（Kirkland McCarty）和象魔力（ShawnMorimando）。
先前投手教練王建民曾透露，克迪手肘發炎來不及開季，象魔力去年球季因左手肘肌腱撕裂傷，為根治動手術治療，目前開始牛棚練投，但應該也趕不及開季。
傳出兄弟有意找去年球季末來台效力悍將隊的左投恩力，但球團還沒有正式公布，劉志威僅透過公關證實有接觸。
恩力去年中職一軍出賽7場都是先發，投41局失掉18分責失分，戰績3勝3敗，防禦率3.95。
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