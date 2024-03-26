中職／獅隊形象影片標哥口白串起35年記憶 3店家也入鏡

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊年度形象動畫以總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊助理教練潘武雄，分別到8818 PIZZA、南門路統一7-ELEVEN門市、慶中街阿伯快餐，這些都陪伴著三位教練從踏入職棒到轉任教練。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度形象動畫以總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊助理教練潘武雄，分別到8818 PIZZA、南門路統一7-ELEVEN門市、慶中街阿伯快餐，這些都陪伴著三位教練從踏入職棒到轉任教練。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年是隊史35周年，今年的年度形象動畫首度與靛癮製作Deep Soul Studio合作，嘗試以不同風格詮釋獅隊35年與台南城市的結合與共生共榮。

獅隊2024年度形象動畫設計概念，包括藉Always Remember、Always Here、 Always Together、Always Lions，闡述獅隊、球迷與城市的情感，藉由縱橫交錯今昔對比，期許再次喚醒球迷的靈魂與回憶，讓棲息在古城的能量與獅子軍精神合而為一。

本次形象動畫以總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊助理教練潘武雄，分別到8818 PIZZA、南門路統一7-ELEVEN門市、慶中街阿伯快餐，這些都陪伴著三位教練，從踏入職棒到轉任教練，世代隨著時間在變，但不變的是他們關心每一位支持他們的台南市民，就像好朋友般生活在一起，搭配獅隊看台靈魂人物標哥口白，充分詮釋獅隊的歷史底蘊是一種深植人心的感動。

新世代的獅子軍以隊長陳傑憲、林安可、蘇智傑、古林睿煬、林靖凱、林子豪，穿著獅隊不同世代球衣，充分展現過去與未來的無限可能，為台南這個城市，在台南400年再次奪冠，爭取隊史第11座榮耀金盃。

影片連結

統一獅隊年度形象動畫以總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊助理教練潘武雄，分別到8818 PIZZA、南門路統一7-ELEVEN門市、慶中街阿伯快餐，這些都陪伴著三位教練從踏入職棒到轉任教練。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度形象動畫以總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊助理教練潘武雄，分別到8818 PIZZA、南門路統一7-ELEVEN門市、慶中街阿伯快餐，這些都陪伴著三位教練從踏入職棒到轉任教練。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度形象動畫以總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊助理教練潘武雄，分別到8818 PIZZA、南門路統一7-ELEVEN門市、慶中街阿伯快餐，這些都陪伴著三位教練從踏入職棒到轉任教練。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度形象動畫以總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊助理教練潘武雄，分別到8818 PIZZA、南門路統一7-ELEVEN門市、慶中街阿伯快餐，這些都陪伴著三位教練從踏入職棒到轉任教練。圖／統一獅隊提供

林岳平 統一獅 陳傑憲

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