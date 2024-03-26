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中職／感謝球迷等29年 「巨蛋尋巢」開放兌獎加紀念禮

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒1995年舉辦「巨蛋尋巢」摸彩活動，當年的其中一個獎項為「巨蛋第一年貴賓證」，聯盟已開放兌獎，憑29年前中獎正本可兌換貴賓證，採實名制、限本人使用。圖／中華職棒提供
中華職棒1995年舉辦「巨蛋尋巢」摸彩活動，當年的其中一個獎項為「巨蛋第一年貴賓證」，聯盟已開放兌獎，憑29年前中獎正本可兌換貴賓證，採實名制、限本人使用。圖／中華職棒提供

中華職棒1995年舉辦「巨蛋尋巢」摸彩活動，當年的其中一個獎項為「巨蛋第一年貴賓證」，如今台北大巨蛋球場落成，許多資深球迷前來留言詢問29年前的承諾是否算數，會長蔡其昌也回應：「當然算數！」聯盟已開放兌獎，憑29年前中獎正本可兌換貴賓證，採實名制、限本人使用。

當年抽出的巨蛋尋巢貴賓證共100張，憑證可於台北巨蛋球場落成後，至中華職棒聯盟兌換正式證件一張，用以免費入場觀賞於巨蛋球場舉行中華職棒例行賽第一年之所有賽程，台北大巨蛋的落成讓許多資深球迷拿出收藏已久的貴賓證，希望透過此證入場觀賽。

目前已開放球迷至聯盟兌換巨蛋尋巢貴賓證，只要帶著當年的活動中獎「正本」，到聯盟核對身分證確認名字後，即可兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，證件採實名制，僅供本人使用，不得轉讓，入場前會由工作人員核對證件即可進入球場。

當年證件雖然只限定台北大巨蛋例行賽，聯盟則希望包含明星賽、季後賽、總冠軍賽等比賽，也讓貴賓證的球迷朋友可以使用。此證件採自由入座，因通行區域為觀眾席，需依照規畫之區域自由入座，無座位者由聯盟協助安排。

為感謝球迷29年的等待，聯盟預計在3月30日開幕戰舉行簡單的感謝儀式，將由蔡其昌於賽前致贈紀念小禮，謝謝資深球迷的長期支持，期許未來能夠有更多球迷進場，一起為中華職棒加油。

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