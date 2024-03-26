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中職／啦啦隊退場倒數！峮峮計劃跳到35歲 曝已凍卵但沒對象

聯合新聞網／ 綜合報導
峮峮。 截圖自峮峮IG
峮峮。 截圖自峮峮IG

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員峮峮因外型甜美，加上活潑的應援風格，不只獲得許多球迷支持，還成為綜藝節目固定班底，工作可說是相當忙碌。她自曝休息時間都宅在家，曾想過回台南嫁人，但還沒遇到戀情。

現年33歲的峮峮2016年加入Passion Sisters，一出道就是人氣成員，後來更因世界名曲「炸裂陳子豪」紅到日本。她受訪時被問到，如果遇到不錯的對象是否會想發展？她坦言有這個想法，但因工作忙碌，聊天難以延續，即使有人約還是待在家。

前Passion Sisters副隊長Peggy近日宣布懷孕，並離開啦啦隊。峮峮則透露去年已凍卵10顆，這些卵子都躺在冷凍庫中，沒對象還無法用上。

她認為步入家庭很快樂，但工作也很有成就感，需要做不同取捨，她也說曾想過回台南嫁人，工作和家庭都很重要，現階段生涯規劃是啦啦隊跳到35歲。

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