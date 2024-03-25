中職／悍將賽後繼續練 羅戈刮完鬍子隊友想不起他是誰
富邦悍將隊官辦熱身賽戰績強勢，今天再以8：2擊敗樂天桃猿隊，目前戰績6勝1敗1和、勝率8成57，贏球賽後繼續在場上練習接高飛球，總教練陳金鋒透露這是原本就排定的計畫。
悍將此役敲13支安打，高國麟、申皓瑋、王正棠都有雙安；投手群也有不俗表現，洋投羅戈先發5局僅被敲2安打、失1分，失分出現在第3局，被邱丹、張閔勛敲安，無人出局就攻占一、三壘，陳晨威的高飛犧牲打為猿隊攻下分數。
羅戈前一場官辦熱身賽登板為15日面對統一獅隊，3.1局被敲6安打、失4分，今天表現明顯升級許多，他對此表示，有去調整、研究打者報告，發現台灣打者很快纏鬥，自己就是去確實執行擬定的投球計畫。
兩場出賽之間，有鬍子版的羅戈和刮鬍子版的羅戈，讓悍將陣營一度想不起來陣中哪來這位洋投，他笑答大概是一個禮拜前刮的，因為台灣實在太熱，也當場被虧刮了鬍子後表現更猛。
悍將賽後直接在場上開練接高飛球，引起關注，陳金鋒表示，這是原本就有安排的計畫，因為周六、日晚上天色還沒有那麼暗，所以安排今天進行，並非臨時安排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言