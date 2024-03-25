中職／9局症病入膏肓 桃猿又崩尾盤熱身賽2成勝率墊底
樂天桃猿隊迎接新球季戰情拉警報，今天牛棚再度著火，終場以2：8輸給富邦悍將隊後，猿隊完成全部官辦熱身賽程，以2勝8敗、勝率2成墊底作收。
猿隊推出左投霸威斯先發，過去以「邦威」之名效力悍將，此役面對前東家先發5.1局共用85球，被敲3安打、失2分，首局在一、三壘有人時出現投手犯規送分，第6局留下一壘有人局面交到蘇俊璋手中，面對前兩位打者申皓瑋、高國麟都被敲安掉分。
高國麟此役雙安都有打點，第8局再度於得點圈的機會從王志煊手中敲安，送回悍將第3分。
猿隊災難般的第9局，今天再度出狀況，賴胤豪0.2局被敲5安打、失5分（責失4分）。猿隊在10場官辦熱身賽的第9、10局（1場），總失分達到離譜的27分。
悍將洋投羅戈先發5局被敲2安打、失1分，第3局被前兩位打者邱丹、張閔勛敲安，無人出局就攻占一、三壘，陳晨威的高飛犧牲打為猿隊攻下分數。
悍將牛棚依序推出賴智垣、林栚呈各負責1局都未被敲安、無失分，曾峻岳把關第8局被廖健富代打敲出陽春砲，第9局富藍戈為勝利關上大門，賞給猿隊熱身賽5連敗。
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