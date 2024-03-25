中職／桃猿林耀煌悶騷但態度正確 有望開季一軍出發

中職樂天桃猿隊外野手林耀煌被點名有望開季一軍出發，林耀煌話不多被隊友戲稱活在自己世界，打擊教練鍾承祐則笑說，他個性悶騷但很認真，有新人必須要展現出的正確態度。

20歲外野手林耀煌在2022年選秀第5輪被桃猿隊選進，目前為止還沒有一軍出賽紀錄，但今年從春訓海外交流賽開始就可以看到教練團對他的期待高，從石垣島、宮崎交流賽，一直到官辦熱身賽出賽機會多，有望開季一軍出發。

林耀煌話不多、臉上表情也不多，先前石垣島交流賽綽號球衣上雖寫著「阿煌」，但學長說他都活在自己的世界中，因此隊友都叫他「世界」。

被問起林耀煌是否是「悶騷型球員」，打擊教練鍾承祐也有同感，但提到林耀煌雖然場上、場下話都不多，但是很認真的球員，展現出正確的態度，是新人必須要有的樣子，也是教練團會看重他的原因。

鍾承祐提到，林耀煌的揮棒乾淨，不會有多餘動作，擊到球心滿有力量的，教練團看重他的打擊，至於守備和跑壘還需要多一點的經驗累積，近幾場官辦熱身賽可能因為適應晚場比賽的關係，加上強度也不一樣，感覺有點不穩定，但教練團還是很看好他。

鍾承祐提到，新人難免會有生澀感，教練團期待林耀煌加深球隊外野板凳深度，也怕他打不好得失心會太重，所以會不斷地提醒他、灌輸正確的想法和觀念。