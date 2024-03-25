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中職／台北101點燈為新球季加油 職業運動頭一遭
中華職棒35年將在3月30日開打，台北101大樓今天晚間6點30分點燈，不僅是中華職棒首次出現在101點燈，也是職業運動首次躍上台北101。
今年年度口號「REGEN再創顛峰」，REGEN是英文「REGENERATION」的縮寫，象徵中華職棒歷經高峰與低谷，15年後再度重返6隊局面，聯盟將持續引領台灣棒球向前，朝著永續經營，再創下一個顛峰時代。3月25日晚間可看見台北101打著「中華職棒35周年，職棒熱血開打，加油！加油！加油！」大大的字幕，為中華職棒送上祝福！
會長蔡其昌特別感謝台北101點燈為中華職棒送上祝福，也代表著中華職棒35年即將到來，聯盟將帶著球迷朋友的熱情和回憶持續傳承，敘寫新的篇章，重返15年前的六隊交戰，話題十足，全新賽季精彩可期，誠摯邀請所有的球迷朋友踴躍進場。
中華職棒進軍台北大巨蛋是今年討論度極高的話題之一，開幕戰3月30日在台北大巨蛋舉行，由去年台灣大賽組合樂天桃猿交戰味全龍隊，這也是龍隊今年的主場首戰。
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