中職／江少慶最快4月底復健賽 曾峻岳維持布局投手定位

中職富邦悍將隊投手江少慶已開始牛棚練投，有機會4月底可以投復健賽。至於後援防線，投手教練郭勇志表示，暫時延續去年季末調度，曾峻岳當布局投手、富藍戈任終結者。

悍將隊投手江少慶去年球季結束有動刀「整理」一下手肘，1月底球隊開訓典禮時透露復健進度為20公尺傳球。今天投手教練郭勇志更新進度表示，江少慶近2週已開始牛棚練投，目前約牛棚練投2次，可以投20至25顆，最快4月底有機會開始投復健賽。

悍將開季先發輪值暫定為2洋投、2本土投手，郭勇志表示，第3名本土投手李東洺也是人選，但還是要看他在二軍投球的狀況評估決定。

悍將開季前2週都是5連戰，被問起是否影響先發輪值的安排，郭勇志表示，目前先發投手官辦熱身賽幾乎都可以投到教練團設定的局數，希望好的狀態延續到例行賽，但也不排除開季前2週先發輪值安排投1休4。

至於後援防線，去年球季曾峻岳多擔任終結者、富藍戈為布局投手，但球季後半段兩人位置交換；郭勇志表示，目前應該會維持去年季末的安排，如果曾峻岳球速有找回來、掌握打者的穩定性好一點，也不排除再對調位置。