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中職／陳鴻文熱身賽表現不佳 透露太早牛棚狀況拉太快
中職樂天桃猿投手陳鴻文近2場官辦熱身賽投0.2局挨2轟、狀況不理想，他透露因想好好備戰提早在去年12月開始牛棚，反而狀況拉太快，但心情不受影響，把心態準備好、武裝好自己。
陳鴻文去年球季狀況多，他透露，經歷轉隊從富邦悍將到樂天桃猿，又遇到失速狀況，覺得沒能好好準備，所以備戰今年球季想要提早準備，反而有點太早，早在去年12月就開始牛棚，春訓前半段狀況不錯，但近3週調整反而不理想。
陳鴻文本來是桃猿隊設定的終結者人選之一，但近期官辦熱身賽出賽表現不佳，今天賽前4場出賽投2.2局，被敲2發全壘打、失掉7分責失分，防禦率23.63。總教練古久保健二也直言，目前看來讓陳鴻文投終結者的可能性低。
陳鴻文表示，距離開季還有時間，本來也沒有覺得一定會是終結者，教練給什麼工作就做好，牛棚缺哪裡就補哪裡，去年雖然球速發揮不理想，但整季只被敲1轟，今年官辦加自辦熱身賽已經挨4轟，還需要再調整。
被問起心情會不會受到影響，陳鴻文表示，「都打到現在了，如果還說會受影響，前面的路就白走了」，想辦法把心態準備好、武裝好自己，現在都還在調整階段，透過比賽發現缺失，真正的狀況開季才知道。
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