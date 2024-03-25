中職／雄鷹4月5日歷史性主場首戰 門票已賣破萬張
台鋼雄鷹隊今年迎戰隊史第一個一軍賽季，隊史主場首戰將於4月5日在澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊，3連戰展開主場開幕系列賽，今天中午門票啟售，主場首戰已經確定賣破萬人。
雄鷹上半季主場例行賽（除台北大巨蛋場次外）預售票於今天中午12點開賣，獲得球迷熱烈迴響，球團公布，4月5日歷史性開幕戰門票預售突破萬人，6日也突破6000人。
雄鷹球團今天下午已經公布，主場開幕戰邀來重量級貴賓栗山英樹、井端弘和，為雄鷹歷史性主場第一戰再添榮耀，也再掀起一波話題。
雄鷹深耕高雄在地，除了路口「拜票」，更將於3月30日在高雄市區進行車掃，由總教練洪一中帶領人氣球星陳文杰，還有台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊，再次走上高雄街頭，號召高雄市民站出來，用各種實際行動繼續猛催主場開幕系列戰票房，希望獲得高雄在地球迷的認同。
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