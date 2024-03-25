聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／「浪猿」何時回家未知數 古久保健二要求精神力不動搖
樂天桃猿隊開季要先當「浪猿」，主場賽事「北漂」，等待花果山桃園棒球場整修完畢，總教練古久保健二坦言沒有回到家的感覺，選手或多或少會有影響，但已經確定的事情，現在就是考驗在不一樣的條件之下如何不動搖精神力。
桃園球場去年季後進行整修工程，原本預計3月底完工，但最終進度延宕趕不上開季，猿隊開季已有6場主場改挪到新莊球場、天母球場及台北大巨蛋，何時可以回家還是未知數，這段時間的練球則會在青埔副球場進行。
古久保健二指出，沒有回到家的感覺，選手心理上多少會有不穩定，球隊從去年底開始也有不少負面新聞，但已經確定的事情，就是看選手如何調適，「和平常不一樣的條件，不動搖的精神力，相信他們可以做到，教練團就是相信選手，把他們送上球場。」
古久保健二也提到，日職賽程上會有一、兩周的遠征，日本選手或許會比較習慣這樣的賽程，但自己也確實沒碰過因球場整修導致必須流浪一段時間的狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言