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中職／「浪猿」何時回家未知數 古久保健二要求精神力不動搖

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
桃猿季初展開流浪各地做主場賽程。報系資料照
桃猿季初展開流浪各地做主場賽程。報系資料照

樂天桃猿隊開季要先當「浪猿」，主場賽事「北漂」，等待花果山桃園棒球場整修完畢，總教練古久保健二坦言沒有回到家的感覺，選手或多或少會有影響，但已經確定的事情，現在就是考驗在不一樣的條件之下如何不動搖精神力。

桃園球場去年季後進行整修工程，原本預計3月底完工，但最終進度延宕趕不上開季，猿隊開季已有6場主場改挪到新莊球場、天母球場及台北大巨蛋，何時可以回家還是未知數，這段時間的練球則會在青埔副球場進行。

古久保健二指出，沒有回到家的感覺，選手心理上多少會有不穩定，球隊從去年底開始也有不少負面新聞，但已經確定的事情，就是看選手如何調適，「和平常不一樣的條件，不動搖的精神力，相信他們可以做到，教練團就是相信選手，把他們送上球場。」

古久保健二也提到，日職賽程上會有一、兩周的遠征，日本選手或許會比較習慣這樣的賽程，但自己也確實沒碰過因球場整修導致必須流浪一段時間的狀況。

古久保健二 棒球 樂天桃猿

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