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中職／陳鴻文連爆2場無法勝任關門 5號洋投不排除找後援

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳鴻文。樂天桃猿臉書
陳鴻文。樂天桃猿臉書

樂天桃猿隊後防持續破洞，尤其老經驗的陳鴻文連兩場出賽都核爆，總教練古久保健二坦言，原本預期以他的經驗可以負責關門，這兩場看起來是無法勝任這個角色，第9局交給他的可能性降低。

猿隊昨天在官辦熱身賽以3：12不敵味全龍隊，6任登板投手5人掉分，其中又以陳鴻文的狀況最讓人擔憂，近兩場出賽合計0.2局失7分、各挨1發全壘打，目前在春訓防禦率高達23.63。

古久保健二直言，一開始覺得陳鴻文是很有經驗的投手，應該可以放在後援的位置上，但選手會隨著年紀增長能力退化，感覺他也有點想太多，希望他能做到心情起伏不要太大，「這兩場看起來，覺得他無法勝任這個角色，如果他之後狀況調整回來，當然也可能讓他丟個1場第9局，但目前來說可能性來說是降低的。」

猿隊目前4名洋投都是先發型，如今明顯後防洞開，是否改變方針改找後援型洋投？古久保健二回應：「當然有可能，如果今天又是一樣的比賽走向，會和沈鈺傑（副領隊）說要去找。」他坦言，牛棚是從春訓開始就很煩惱的地方，現在也很明顯還沒找到解答，「這樣要面對開季，當然會有不安。」

古久保健二 樂天桃猿 陳鴻文

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