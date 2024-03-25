日職／「神之子」田中將大風光不再？ 新球季從二軍出發

東北樂天金鷲35歲強投田中將大去年球季表現不佳，投出生涯最差表現，先發24場7勝11敗，防禦率高達4.91，每局被上壘率1.39，並於季末動右手肘清創手術，樂天投手教練永井怜今表示，田中將大將會在二軍開季。

田中將大2021年以2年合約從洋基重返日職樂天金鷲，年薪高達9億日圓，但他表現每況愈下，防禦率逐年提升，從3.01、3.31到去年飆升至生涯新高的4.91，根據先前日媒《Daily》報導，田中將大的砍薪幅度超過40%，本季年薪推估為2.6億日圓，也創首見連2年被砍薪破2億日圓的難堪紀錄。

去年球季仍擔任開幕戰先發的他，新賽季將力拚找回身手，挑戰美日通算200勝。不過由於他才剛從手術復原，樂天投手教練永井怜表示田中是球隊一整年都需要的投手，因此現在要確定他的身體得進行保養、做足準備，因此田中將大不會在3月中的二軍比賽中登板。

田中將大在2013效力樂天時取得單季24連勝，跨季更是28連勝，也在日本大賽最後一戰中登板救援成功，助隊拿下該年日本職棒總冠軍，也因此有了「神之子」的封號，靠著這年的表現也讓他獲得洋基隊的合約，簽下7年234億日圓的合約，平均年薪是日職年薪的6倍，效力洋基表現不俗，重回樂天後近年表現卻不盡理想，令人不勝唏噓。