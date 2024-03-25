中職／靈魂女聲衝擊勝騎士 Fubon Angels大頭、卡洛琳澄清非真實歌喉

響徹新莊棒球場的靈魂女聲，衝擊統一獅隊洋投勝騎士精神力，昨天在場邊展現驚人歌喉的Fubon Angels大頭、卡洛琳澄清，當時是氣氛使然、邊跑邊唱，才是這種效果，大頭說：「我平常唱歌是好聽的！」

富邦悍將隊昨天與獅隊交手，2局下前兩位打者分別靠失誤、安打上壘，勝騎士在危機場面面對張進德，轉播收音明確收到來自Fubon Angels開唱嗆司曲「GO富邦悍將」，聲音來源依序是慈妹、卡洛琳、大頭，衝擊性的高音，讓勝騎士一度露出滿臉問號看向看台區。

卡洛琳表示，之前在嘉義的比賽也有這樣小玩過，但當時收音沒有那麼明顯，昨天看了球迷轉貼的影片才知道嚇死人。大頭也是回家看球迷轉貼才發現，「他（勝騎士）有嚇到的感覺，成功干擾到他。」

大頭還原當下狀況，球迷也都跟著一起唱，當時卡洛琳第二個唱，「團長下一個眼睛看向我，她（卡洛琳）已經大吼大叫，我是第三個，只能比她更激烈。」她澄清這絕非自己的真實歌喉，「不是！只是為炒熱氣氛、效果而已，我平常不是這樣，我唱歌是好聽的。」

勝騎士最終在這局丟掉1分，以先發3.2局失2分（責失1分）收工，悍將終場則以5：4險勝獅隊。