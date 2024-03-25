聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／靈魂女聲衝擊勝騎士 Fubon Angels大頭、卡洛琳澄清非真實歌喉
響徹新莊棒球場的靈魂女聲，衝擊統一獅隊洋投勝騎士精神力，昨天在場邊展現驚人歌喉的Fubon Angels大頭、卡洛琳澄清，當時是氣氛使然、邊跑邊唱，才是這種效果，大頭說：「我平常唱歌是好聽的！」
富邦悍將隊昨天與獅隊交手，2局下前兩位打者分別靠失誤、安打上壘，勝騎士在危機場面面對張進德，轉播收音明確收到來自Fubon Angels開唱嗆司曲「GO富邦悍將」，聲音來源依序是慈妹、卡洛琳、大頭，衝擊性的高音，讓勝騎士一度露出滿臉問號看向看台區。
卡洛琳表示，之前在嘉義的比賽也有這樣小玩過，但當時收音沒有那麼明顯，昨天看了球迷轉貼的影片才知道嚇死人。大頭也是回家看球迷轉貼才發現，「他（勝騎士）有嚇到的感覺，成功干擾到他。」
大頭還原當下狀況，球迷也都跟著一起唱，當時卡洛琳第二個唱，「團長下一個眼睛看向我，她（卡洛琳）已經大吼大叫，我是第三個，只能比她更激烈。」她澄清這絕非自己的真實歌喉，「不是！只是為炒熱氣氛、效果而已，我平常不是這樣，我唱歌是好聽的。」
勝騎士最終在這局丟掉1分，以先發3.2局失2分（責失1分）收工，悍將終場則以5：4險勝獅隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言