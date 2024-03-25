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中職／曾說一定到台灣找王柏融 栗山英樹真的要來了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
曾來台簽下王柏融的日本火腿監督栗山英樹，要來台灣開球。 聯合報系資料照
曾來台簽下王柏融的日本火腿監督栗山英樹，要來台灣開球。 聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊今年主場開幕戰將在4月5日澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊，在這場極具歷史意義隊史主場首戰，球團邀請栗山英樹、井端弘和造訪球場，栗山英樹曾允諾王柏融「一定到台灣找你」，兌現承諾，屆時將在場邊親眼見證王柏融以雄鷹隊長身分出賽。

栗山英樹現任日本職棒火腿隊首席棒球總管（CBO），曾有10年火腿監督經歷，並且率領日本隊拿下2023年世界棒球經典賽冠軍；井端弘和則是現任日本武士隊監督，曾擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練。兩位前後任日本武士監督，將擔任雄鷹主場開幕戰的貴賓，為雄鷹歷史性的主場第一戰再添榮耀。

栗山英樹表示：「能在台鋼雄鷹的主場高雄，參與球隊主場開幕戰這歷史性一刻，感到非常榮幸。我曾經擔任日本武士隊總教練，並與台灣對戰過，了解台灣選手雄厚的潛力，也有很多機會親身體驗台灣民眾對棒球的關心，相信台鋼雄鷹挑戰中華職棒一軍戰場，必定能再掀起台灣棒球熱潮。」

2018年栗山英樹時任北海道日本火腿鬥士監督，年底親自來台出席王柏融加盟日本火腿記者會；去年底王柏融返台加盟台鋼雄鷹，栗山英樹透過影片跨海獻上祝福，當時在影片中承諾：「有機會我一定會飛到台灣找你！」這次雄鷹隊史主場首戰，栗山英樹用實際行動支持中職新軍，也力挺過去子弟兵，他說：「能看到過去在日本火腿一起並肩作戰過的王柏融選手，身為隊長率領著球隊的身影，感到非常期待與開心。」

井端弘和與雄鷹關係密切，2022年秋訓來台擔任客座內野守備教練，讓年輕內野手獲益良多，隔年8月擔任U-12日本代表隊監督再次來到台灣，趁著台鋼雄鷹在台南比賽，特地抽空前往台南棒球場與總教練洪一中碰面，也勉勵過去指導過的選手。

井端去年底再利用私人時間來台，並趁著冬季聯盟賽事賽前來台關心台鋼雄鷹選手近況，如今台鋼雄鷹即將飛向一軍戰場，井端監督不缺席，將再度來到高雄澄清湖棒球場，見證台鋼雄鷹隊史主場首戰。

井端表示：「恭喜台鋼雄鷹迎來主場開幕戰，並正式成為台灣職棒運動的一軍成員。前年我擔任客座教練的職棒球團，如今要踏上一軍戰場，感到非常開心，希望接下來能一起將亞洲棒球推上世界更高層級，由衷祝福今年球季台鋼雄鷹能有活躍的表現，團隊蒸蒸日上。」

栗山英樹將在台鋼雄鷹隊主場開幕戰造訪澄清湖棒球場。圖／日本火腿球團提供
栗山英樹將在台鋼雄鷹隊主場開幕戰造訪澄清湖棒球場。圖／日本火腿球團提供

台鋼雄鷹 日本火腿鬥士 棒球

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