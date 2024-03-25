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中職／「10點蓁」周三化身應援團長 貼心提醒球迷買宵夜

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
邁入Fubon Angels年資第5年的蓁蓁，今年接下新挑戰，將在周三賽事擔任團長帶動應援。圖／富邦悍將隊提供
邁入Fubon Angels年資第5年的蓁蓁，今年接下新挑戰，將在周三賽事擔任團長帶動應援。圖／富邦悍將隊提供

邁入Fubon Angels年資第5年的蓁蓁，今年接下新挑戰，將在周三賽事擔任團長帶動應援，向來有「10點蓁」封號的她，已經貼心算好本季的周三主場場次，提醒球迷準備宵夜。

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天在新莊棒球場舉辦春訓媒體見面會，不少女孩本季都多了新職務，其中也包括蓁蓁，她將迎接新挑戰，接任應援團儲備幹部，除了平時的啦啦隊應援外，每周三的4到6局也會在應援舞台上拿起麥克風。

蓁蓁說：「接下這個任務既緊張又期待，我會跟著阿崔（悍將啦啦隊隊長）學習，期待能讓大家看到不一樣的我，是全新面貌的蓁蓁。」

蓁蓁表示，自己在Fubon Angels以外的身分是主持人，很希望也能展現自己的這一面，讓大家看到不一樣的蓁蓁。決定接下這個身分，也已透過看影片學習，最常看的是同是女團長的樂天桃猿隊Rina，「同樣是以女生的身份帶領應援，藉由多看累積經驗。」

蓁蓁透露最擔心之處，在於什麼狀況要說什麼話的拿捏，如何讓大家的氣氛一致，「阿崔説，其實都是排列組合，但怎麼排列組合需要經驗累積。」

蓁蓁有應援般的比賽，向來有比賽注定要打到10點以後的都市傳說，她笑答：「我算過了，今年有10場周三主場，不小心打比較久的話，大家可以先準備宵夜。」

Fubon Angels 啦啦隊 樂天桃猿

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