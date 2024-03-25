中職／秀秀子出任Fubon Angels隊長 丹丹續統女孩服裝

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天在新莊棒球場舉辦春訓媒體見面會，熱情洋溢帶來2024年度主題曲「Go Stronger」舞蹈表演開場，會中也公布今年Fubon Angels的大隊長，將由秀秀子擔任，去年負責女孩服裝獲得大力讚許的丹丹，今年也將續任服裝造型組長。

Fubon Angels目前陣容有21位正式成員，分別為東東、慈妹、潔米、檸檬、朱朱、秀秀子、丹丹、蓁蓁、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kesha、沁沁、奶昔、大頭、卡洛琳、栗子、寶兒與韓籍成員李晧禎、南珉貞，另外有3名練習生潔潔、雅惟和Kapo。

富邦育樂總經理陳昭如表示:「Fubon Angels年初完成了史無前例的大型售票演唱會，女孩們每個人都具有個人魅力且多才多藝，不論是綜藝、主持、舞台劇，還是、唱歌、國標、特技等等，今年Fubon Angels將朝更多面向發展，期待激盪出更多不一樣的火花。」

為了迎接新賽季到來，今年透過女孩間票選，選出了Fubon Angels大隊長及各組組長，大隊長由秀秀子擔任，另外還有負責女孩舞蹈編排和和訓練的舞蹈訓練組長檸檬、副組長大頭，負責管理女孩們休息室衛生秩序的生活管理組長潔米，統整女孩外在美的服裝造型組長丹丹，以及與粉絲們互動重要任務的社群行銷組長栗子。

秀秀子說：「謝謝女孩們給我這個機會，2024年我們也要夠悍、夠美，準備好朝向各領域發展，也期待和悍將家人們一起拿下總冠軍。」

除了各組組長之外，加入Fubon Angels第5年的蓁蓁也將迎接新的挑戰，將接任應援團儲備幹部，除了平時的啦啦隊應援外，每周三的4到6局也會在應援舞台上拿起麥克風。蓁蓁說：「接下這個任務既緊張又期待，我會跟著阿崔學習，期待能讓大家看到不一樣的我，是全新面貌的蓁蓁！」

悍將主場開幕戰將在4月3日在新莊棒球場登場，當日Fubon Angels全體女孩將全員到齊。

Funbon Angels新季成員亮相。富邦悍將提供

Funbon Angels新季成員亮相。富邦悍將提供