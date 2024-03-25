快訊

獨／長榮集團再爆財產處分爭議 小股東將提告「張國華為首全體董事」

黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

日本小林製藥紅麴食品釀急性腎衰竭 毒物醫指1點不尋常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊傳奇球星賀亮德難忘2連霸 迫不及待想吃夜市美食

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊退役洋將賀亮德即將來台，參加統一獅隊台南開幕戰。圖／統一獅隊提供
獅隊退役洋將賀亮德即將來台，參加統一獅隊台南開幕戰。圖／統一獅隊提供

統一獅隊迎接隊史35周年，將於31日在台南球場進行新球季主場開幕戰，對決富邦悍將隊，當天邀請隊史傳奇球星賀亮德（Cesar Hernandez）擔任嘉賓，不僅老獅迷十分期待，他也十分開心再訪寶島，迫不及待想回來見見「最棒的台南球迷」，並且回味想念的台灣美食。

賀亮德1995至98年效力獅隊，離台超過25年，但說起昔日美好回憶仍語帶興奮。這次接到獅隊邀請，過去來台認識的一些朋友也透過訊息和電話與他聯絡，賀亮德透露：「他們都跟我說恭喜、歡迎回來，很期待能在台灣看到我，我也覺得很開心。」

說起過往在獅隊最棒回憶，「拿到總冠軍」是賀亮德最美好的一段，來台前兩年締造2連霸，他說：「我在獅隊打了4年，最好的表現就是我們拿到總冠軍，那是一位外籍球員去到那裡的原因，洋將去那裡就是要贏球，而我們做到了。」

賀亮德拿過中職金手套外野手、最佳九人獎，並成為中職史上首位洋將盜壘王，強調主因是「做自己」；他表示，盡力並且享受自己在做的事，是在台灣打球的方式，也是當時會有那些經典動作的原因，包括接外野飛球張開雙手、在打擊區面對第一球的方式。

對於過往一同在場上拚戰的隊友們，賀亮德雖然無法一一叫出名字，但看到照片就勾起滿滿的回憶，笑說記不太起來，但只要看到人就能想起來，「如果到台灣有機會再遇到的話，我都會知道是誰。」

即將來台參與獅隊主場開幕戰活動，賀亮德也有一些想回味的「台灣味」，包括炒飯、香蕉及夜市美食，也想看看這些年台灣和台南的改變。他並向台南的獅迷們喊話，「統一獅球迷、台南的球迷是全台灣最好的球迷，我想念你們。」

獅隊和國內媒體合作，前往美國邁阿密拍攝賀亮德出席開幕戰的宣傳活動，將於晚上6點在統一獅官方Youtube頻道首播，https://youtu.be/I3zAUwktsA0

獅隊退役洋將賀亮德即將來台，參加統一獅隊台南開幕戰。圖／統一獅隊提供
獅隊退役洋將賀亮德即將來台，參加統一獅隊台南開幕戰。圖／統一獅隊提供
獅隊退役洋將賀亮德即將來台，參加統一獅隊台南開幕戰。圖／統一獅隊提供
獅隊退役洋將賀亮德即將來台，參加統一獅隊台南開幕戰。圖／統一獅隊提供

中職 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／前年觸身球造成耳石脫落症 張宥鈞目標悍將一軍

中職／陳仕朋進入比賽狀態 鋒總苦惱4月初投手安排

中職／季前宇宙邦延續熱度 范國宸深知真正挑戰倒數中

中職／悍將逆轉屠獅仍居6隊之首 范國宸打擊率達4成44

相關新聞

中職／曾說一定到台灣找王柏融 栗山英樹真的要來了

台鋼雄鷹隊今年主場開幕戰將在4月5日澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊，在這場極具歷史意義隊史主場首戰，球團邀請栗山英樹、井端弘...

中職／靈魂女聲衝擊勝騎士 Fubon Angels大頭、卡洛琳澄清非真實歌喉

響徹新莊棒球場的靈魂女聲，衝擊統一獅隊洋投勝騎士精神力，昨天在場邊展現驚人歌喉的Fubon Angels大頭、卡洛琳澄清...

中職／「10點蓁」周三化身應援團長 貼心提醒球迷買宵夜

邁入Fubon Angels年資第5年的蓁蓁，今年接下新挑戰，將在周三賽事擔任團長帶動應援，向來有「10點蓁」封號的她，...

中職／秀秀子出任Fubon Angels隊長 丹丹續統女孩服裝

富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels今天在新莊棒球場舉辦春訓媒體見面會，熱情洋溢帶來2024年度主題曲「Go Str...

中職／獅隊傳奇球星賀亮德難忘2連霸 迫不及待想吃夜市美食

統一獅隊迎接隊史35周年，將於31日在台南球場進行新球季主場開幕戰，對決富邦悍將隊，當天邀請隊史傳奇球星賀亮德（Cesa...

中職／「雙文」助攻 龍19安大勝桃猿

味全龍隊季後補強的「雙文」在官辦熱身賽展現助力，鄭鎧文敲出勝利打點的3分砲，郭嚴文後段代打貢獻3安打3打點，助龍隊以12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。