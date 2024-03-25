中職／獅隊傳奇球星賀亮德難忘2連霸 迫不及待想吃夜市美食

統一獅隊迎接隊史35周年，將於31日在台南球場進行新球季主場開幕戰，對決富邦悍將隊，當天邀請隊史傳奇球星賀亮德（Cesar Hernandez）擔任嘉賓，不僅老獅迷十分期待，他也十分開心再訪寶島，迫不及待想回來見見「最棒的台南球迷」，並且回味想念的台灣美食。

賀亮德1995至98年效力獅隊，離台超過25年，但說起昔日美好回憶仍語帶興奮。這次接到獅隊邀請，過去來台認識的一些朋友也透過訊息和電話與他聯絡，賀亮德透露：「他們都跟我說恭喜、歡迎回來，很期待能在台灣看到我，我也覺得很開心。」

說起過往在獅隊最棒回憶，「拿到總冠軍」是賀亮德最美好的一段，來台前兩年締造2連霸，他說：「我在獅隊打了4年，最好的表現就是我們拿到總冠軍，那是一位外籍球員去到那裡的原因，洋將去那裡就是要贏球，而我們做到了。」

賀亮德拿過中職金手套外野手、最佳九人獎，並成為中職史上首位洋將盜壘王，強調主因是「做自己」；他表示，盡力並且享受自己在做的事，是在台灣打球的方式，也是當時會有那些經典動作的原因，包括接外野飛球張開雙手、在打擊區面對第一球的方式。

對於過往一同在場上拚戰的隊友們，賀亮德雖然無法一一叫出名字，但看到照片就勾起滿滿的回憶，笑說記不太起來，但只要看到人就能想起來，「如果到台灣有機會再遇到的話，我都會知道是誰。」

即將來台參與獅隊主場開幕戰活動，賀亮德也有一些想回味的「台灣味」，包括炒飯、香蕉及夜市美食，也想看看這些年台灣和台南的改變。他並向台南的獅迷們喊話，「統一獅球迷、台南的球迷是全台灣最好的球迷，我想念你們。」