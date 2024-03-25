中職／「雙文」助攻 龍19安大勝桃猿

味全龍隊季後補強的「雙文」在官辦熱身賽展現助力，鄭鎧文敲出勝利打點的3分砲，郭嚴文後段代打貢獻3安打3打點，助龍隊以12：3大勝樂天桃猿隊；富邦悍將隊則是以5：4擊敗統一獅隊，續當「宇宙邦」。

悍將贏獅 續當宇宙邦

中職新賽季30日開打，熱身賽只剩5場，悍將仍以5勝1敗1和位居第一，不過悍將在2020年和去年官辦熱身賽都是龍頭，結果例行賽都墊底，被球迷喻為「季前宇宙邦」。

悍將總教練陳金鋒認為，這種問題沒有特殊解方，球隊在熱身賽表現不錯，繼續維持正常訓練，等到球季開打才知會有什麼結果。

挑戰衛冕的龍隊則在以火力壓倒去年冠軍賽對手，全場敲出19支安打，包含鄭鎧文在3局上逆轉戰局的3分砲，以及5局上劉基鴻陽春砲、9局上蔣少宏代打2分砲；猿隊雖有林承飛陽春砲、宋嘉翔2分砲，但追不上失分。

鄭鎧文賽前才感慨熱身賽還沒長打，昨天直接開轟，他表示：「長打還是慢慢在找感覺，先以擊到球為主，才有機會。」總教練葉君璋則認為，球隊對鄭鎧文的期待，就是能有像是這場的表現。

另一名補強戰力郭嚴文在6局上登場後3打席皆敲安，守備上還策動雙殺，葉君璋說，球隊去年弱項是在板凳深度，「他們兩人能夠補足球隊沒有的打者類型。」