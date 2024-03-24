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中職／鋼龍挨2轟仍是大巨蛋先發 葉總透露：在試新球路
味全龍隊開季前兩場先發投手幾乎成定局，台北大巨蛋就看徐若熙、鋼龍接連上陣，鋼龍今天雖然在官辦熱身賽5局掉3分，但總教練葉君璋看得出他在測試球路，「表現有在預期之內。」
徐若熙昨天在官辦熱身賽先發4局投出12上12下，葉總表明，只要徐若熙身體沒有狀況，就是開幕戰不二人選，而鋼龍今天對樂天桃猿隊先發5局挨了2轟、丟掉3分，葉總賽後也說，若無意外，鋼龍就是開季第2場的先發投手。
鋼龍被敲5支安打，丟掉3分都來自全壘打，葉君璋表示，狀況看起來是OK，「他有在嘗試新的球路，今年好像有多1、2個球路，整體來看還不錯，有達到預期。」
葉君璋也指出，真要說就是，鋼龍目前球速還沒到前幾年的水準，但因為他來台灣多年，調整上已經有經驗，不需太過擔心。
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