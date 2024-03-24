快訊

影／「粉紅超跑」白沙屯媽回鑾 上萬人「選錯路」深夜滿街追神轎

台智光案延燒！柯文哲稱「好做哪輪到李四川」 北市府反嗆：聲量焦慮？

食用原料後罹腎病！這款日本酒品切勿飲用 台灣2業者曾進口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿第9局失21分6隊最慘 葉總看陳鴻文連2場挨轟

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊蔣少宏9局上代打敲出2分砲，砲轟樂天桃猿隊陳鴻文。圖／味全龍隊提供
味全龍隊蔣少宏9局上代打敲出2分砲，砲轟樂天桃猿隊陳鴻文。圖／味全龍隊提供

樂天桃猿隊今天以3：12慘敗給味全龍隊，前7局還能咬住分差，但第8、第9局接連失分無力反擊，陳鴻文更是連兩場在第9局登板挨轟，龍隊總教練葉君璋以旁觀者角度認為還不用急，陳鴻文有自已的調整節奏。

猿隊在熱身賽以2勝7敗墊底，其中第9局更是狂失21分，同樣是6隊最多，第2名的中信兄弟隊只掉7分，猿隊7場輸球的比賽有4場是在第9局被逆轉，總教練古久保健二賽前也坦言，目前沒有適合的固定終結者人選，例行賽將採取輪替制，直到找出適合的人。

猿隊今天在第9局就丟掉5分，陳鴻文上場後被連敲2安，蔣少宏代打一發2分砲擴大龍隊領先，1出局後張政禹、郭天信連續兩支三壘打取得該局第3分，邱駿威接手也止不住，被敲3支安打再掉2分，1分算在陳鴻文帳上。

陳鴻文昨天9局下被悍將申皓瑋敲出再見2分砲，連兩天挨轟，葉君璋從對手角度看，認為像陳鴻文這種有經驗的投手，調整方向不太一樣，很清楚熱身賽的作用，看得出來他在讓自己進入比賽的感覺。

蔣少宏則是繼3月14日右手小指挫傷後，再次在官辦熱身賽上場，今天代打敲出2分砲，葉總表示，蔣少宏的手還沒百分百復原，但已經可以比賽，只是熱身賽蹲捕還希望給其他人多一些經驗。

葉君璋 蔣少宏 陳鴻文

延伸閱讀

中職／賽前才嘆沒長打…鄭鎧文開轟慢慢找感覺

中職／龍版「雙文」獵猿 鄭鎧文3分砲、郭嚴文3打點

中職／不只季前宇宙邦？葉總點出有了陳金鋒不一樣

中職／猿隊9局屢被翻 古久保健二：真的沒人了

相關新聞

中職／悍將逆轉屠獅仍居6隊之首 范國宸打擊率達4成44

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，全場揮出12支安打，6局下范國宸關鍵安打攻下兩分，成為致勝一擊，幫助悍將以5：4逆...

中職／龍版「雙文」獵猿 鄭鎧文3分砲、郭嚴文3打點

天母棒球場今天全壘打滿天飛，中華職棒官辦熱身賽味全龍隊以3轟壓倒樂天桃猿隊2轟，新披龍袍的鄭鎧文一發3分砲成為勝利打點，...

中職／猿隊9局屢被翻 古久保健二：真的沒人了

樂天桃猿隊在官辦熱身賽目前2勝6敗墊底，缺乏終結者的危機浮現，輸球的6場比賽有4場是在第9局崩盤，還有1場沒守住10局下...

中職／前年觸身球造成耳石脫落症 張宥鈞目標悍將一軍

富邦悍將隊21歲外野手張宥鈞在二軍磨練3個球季，今年首次參加官辦熱身賽，今天對統一獅隊之戰以替補身分亮相，2打數1安打、...

中職／鋼龍挨2轟仍是大巨蛋先發 葉總透露：在試新球路

味全龍隊開季前兩場先發投手幾乎成定局，台北大巨蛋就看徐若熙、鋼龍接連上陣，鋼龍今天雖然在官辦熱身賽5局掉3分，但總教練葉...

中職／陳仕朋進入比賽狀態 鋒總苦惱4月初投手安排

中職富邦悍將4月初開始會遇到連3週5連戰的狀況，悍將總教練陳金鋒今天表示，到時要去思考投手安排。另外陳仕朋今天先發4.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。