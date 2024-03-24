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中職／桃猿第9局失21分6隊最慘 葉總看陳鴻文連2場挨轟
樂天桃猿隊今天以3：12慘敗給味全龍隊，前7局還能咬住分差，但第8、第9局接連失分無力反擊，陳鴻文更是連兩場在第9局登板挨轟，龍隊總教練葉君璋以旁觀者角度認為還不用急，陳鴻文有自已的調整節奏。
猿隊在熱身賽以2勝7敗墊底，其中第9局更是狂失21分，同樣是6隊最多，第2名的中信兄弟隊只掉7分，猿隊7場輸球的比賽有4場是在第9局被逆轉，總教練古久保健二賽前也坦言，目前沒有適合的固定終結者人選，例行賽將採取輪替制，直到找出適合的人。
猿隊今天在第9局就丟掉5分，陳鴻文上場後被連敲2安，蔣少宏代打一發2分砲擴大龍隊領先，1出局後張政禹、郭天信連續兩支三壘打取得該局第3分，邱駿威接手也止不住，被敲3支安打再掉2分，1分算在陳鴻文帳上。
陳鴻文昨天9局下被悍將申皓瑋敲出再見2分砲，連兩天挨轟，葉君璋從對手角度看，認為像陳鴻文這種有經驗的投手，調整方向不太一樣，很清楚熱身賽的作用，看得出來他在讓自己進入比賽的感覺。
蔣少宏則是繼3月14日右手小指挫傷後，再次在官辦熱身賽上場，今天代打敲出2分砲，葉總表示，蔣少宏的手還沒百分百復原，但已經可以比賽，只是熱身賽蹲捕還希望給其他人多一些經驗。
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