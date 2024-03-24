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中職／賽前才嘆沒長打…鄭鎧文開轟慢慢找感覺

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職官辦熱身賽，味全龍隊鄭鎧文3局上轟出三分砲。圖／味全龍隊提供
中職官辦熱身賽，味全龍隊鄭鎧文3局上轟出三分砲。圖／味全龍隊提供

賽前受訪時才說自己長打還沒出現，味全龍鄭鎧文今天在官辦熱身賽立刻開轟，一發3分砲幫助龍隊最終以12：3大勝樂天桃猿隊，一向內斂的鄭鎧文賽後笑著對媒體說：「下次再問我一次。」

今天賽前鄭鎧文在官辦熱身賽4成29，不過3支安打都是一壘打，他期待自己能夠發揮過去的長打特色，而今天3局上他也確實2出局後開轟，逆轉原本0：1的落後，最終成為勝利打點，也是他個人近3年首次在熱身賽開轟。

鄭鎧文表示，當下壘上有人，心中只想把球打確實，讓隊友有機會推進，「長打還是慢慢在找感覺，先以擊到球為主，才有機會。」

從統一獅隊轉戰味全龍，鄭鎧文的個性被總教練葉君璋說「內向」，雖然外表看不太出來，「但應該是有融入球隊了。」鄭鎧文則說，龍隊年輕球員多、氣氛活潑，自己也多少被年輕人影響。

獅龍兩隊鄭鎧文認為訓練上大同小異，龍隊練習時間雖然較短但訓練量相同，加上自己是有經驗的球員，教練多半以鼓勵為主，像是打擊教練張泰山看見他有好表現，就是默默朝他伸出大拇指比個讚。

味全龍 樂天桃猿 鄭鎧文

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