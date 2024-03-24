中職／悍將逆轉屠獅仍居6隊之首 范國宸打擊率達4成44

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，全場揮出12支安打，6局下范國宸關鍵安打攻下兩分，成為致勝一擊，幫助悍將以5：4逆轉勝，官辦熱身賽戰績5勝1和1敗，仍居6隊之首。

獅隊打線面對悍將先發投手陳仕朋，首局就展開攻勢，開路先鋒林佳緯靠失誤上壘，接著邱智呈安打，在2出局攻占二、三壘後，陳重廷揮出三壘打攻下兩分打點，柯育民擊出內野滾地球，悍將又發生失誤，讓獅隊攻下第3分。

悍將2局下反攻，范國宸也靠失誤上壘，接著申皓瑋安打、張進德內野滾地球護送攻下1分。

3局下，王正棠因觸身球上壘，再盜上二壘，申皓瑋二壘打攻下全隊第2分。

獅隊4局上又有攻勢，陳重廷二壘打、柯育民安打攻占二、三壘， 黃勇傳擊出內野滾地球攻下1分，以4：2領先。

悍將打完前5局落後兩分，6局下打了一輪，陳真安打、辛元旭觸身球、王勝偉安打扳回一城，接著王正棠保送，范國宸再揮安打攻下兩分，反以5：4超前，首度取得領先，一路維持優勢到比賽結束。

范國宸全場5打數2安打、攻下兩分打點，熱身賽打擊率4成44是全隊最高。