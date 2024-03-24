快訊

認了介紹Mandy給汪小菲 李進良看他上警局這麼說

北市文山區凌晨9人大亂鬥...男不滿被嗆聲烙人理論 其中1人慘被打斷腿

白沙屯媽回程急行軍！突然為這對母子停轎 搖晃5分鐘民眾看哭了

中職／悍將逆轉屠獅仍居6隊之首 范國宸打擊率達4成44

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
范國宸5打數2安打、攻下兩分打點，熱身賽打擊率4成44。圖／富邦悍將隊提供
范國宸5打數2安打、攻下兩分打點，熱身賽打擊率4成44。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，全場揮出12支安打，6局下范國宸關鍵安打攻下兩分，成為致勝一擊，幫助悍將以5：4逆轉勝，官辦熱身賽戰績5勝1和1敗，仍居6隊之首。

獅隊打線面對悍將先發投手陳仕朋，首局就展開攻勢，開路先鋒林佳緯靠失誤上壘，接著邱智呈安打，在2出局攻占二、三壘後，陳重廷揮出三壘打攻下兩分打點，柯育民擊出內野滾地球，悍將又發生失誤，讓獅隊攻下第3分。

悍將2局下反攻，范國宸也靠失誤上壘，接著申皓瑋安打、張進德內野滾地球護送攻下1分。

3局下，王正棠因觸身球上壘，再盜上二壘，申皓瑋二壘打攻下全隊第2分。

獅隊4局上又有攻勢，陳重廷二壘打、柯育民安打攻占二、三壘， 黃勇傳擊出內野滾地球攻下1分，以4：2領先。

悍將打完前5局落後兩分，6局下打了一輪，陳真安打、辛元旭觸身球、王勝偉安打扳回一城，接著王正棠保送，范國宸再揮安打攻下兩分，反以5：4超前，首度取得領先，一路維持優勢到比賽結束。

范國宸全場5打數2安打、攻下兩分打點，熱身賽打擊率4成44是全隊最高。

范國宸 陳重廷

延伸閱讀

中職／陳重廷延續提早到球場習慣 盼做好護送隊友角色

中職／戈威士盼投球量往上拉 面對悍將洋投競爭有自信

中職／陳重廷熱身賽敲超前轟 獅隊洋投裴瑞茲中繼飆速

中職／黃子鵬6局好投謙稱「熱身賽不準」 悍將再見轟帶走勝利

相關新聞

中職／龍版「雙文」獵猿 鄭鎧文3分砲、郭嚴文3打點

天母棒球場今天全壘打滿天飛，中華職棒官辦熱身賽味全龍隊以3轟壓倒樂天桃猿隊2轟，新披龍袍的鄭鎧文一發3分砲成為勝利打點，...

中職／猿隊9局屢被翻 古久保健二：真的沒人了

樂天桃猿隊在官辦熱身賽目前2勝6敗墊底，缺乏終結者的危機浮現，輸球的6場比賽有4場是在第9局崩盤，還有1場沒守住10局下...

中職／悍將逆轉屠獅仍居6隊之首 范國宸打擊率達4成44

富邦悍將隊今天在新莊球場迎戰統一獅隊，全場揮出12支安打，6局下范國宸關鍵安打攻下兩分，成為致勝一擊，幫助悍將以5：4逆...

中職／「季前宇宙邦」又來了？鋒總強調新球季開打就知

富邦悍將隊在官辦熱身賽前6戰打出4勝1和1敗，位居中職6隊榜首，面對31日展開的新球季首戰，新任總教練陳金鋒今天談到「季...

中職／官辦熱身賽人氣強強滾 獅隊「標哥」認為近10年最熱鬧

中職新球季開打倒數6天，今年官辦熱身賽人氣不錯，也讓味全龍、樂天桃猿隊30日在台北大巨蛋進行的開幕戰更有話題性，統一獅球...

日本春季甲子園連兩天因雨延賽 網友哀號

日本今年春季甲子園開幕後的首個週末日賽事全因雨順延，讓不少期待進場觀戰的網友紛紛透過社群平台哀號。由於賽程壓縮，原先安排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。