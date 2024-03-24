中職／龍版「雙文」獵猿 鄭鎧文3分砲、郭嚴文3打點
天母棒球場今天全壘打滿天飛，中華職棒官辦熱身賽味全龍隊以3轟壓倒樂天桃猿隊2轟，新披龍袍的鄭鎧文一發3分砲成為勝利打點，郭嚴文也有3打點並策動雙殺，龍隊最終以12：3大勝。
天母棒球場因風向關係不易誕生全壘打，中職過去在此辦過8場官辦熱身賽，單隊單場最多就是1轟，就連2018年3月18日在天母單日兩戰，四隊加起來也才2轟，今天龍、猿兩隊都超越紀錄。
熱身賽關係，猿隊在天母當主隊，2局下率先開砲，林承飛的陽春砲打破0：0僵局，而3局上龍隊還以顏色，2出局、一二壘有人時，鄭鎧文將球轟出左外野全壘打牆，超前比數。
5局上劉基鴻的陽春砲拉開到4：1，不過5局下宋嘉翔2分砲將比數拉近至1分差，而另名新戰力郭嚴文跳出來，先在6局上代打敲出1分打點適時安打，8局上貢獻2分打點安打，8局下更在無人出局一壘有人時，面對一壘滾地策動雙殺。
還沒找到固定終結者人選的猿隊，今天9局上又丟分，陳鴻文登板後被連敲2安，蔣少宏代打一發2分砲擴大龍隊領先，1出局後張政禹、郭天信連續兩支三壘打取得全場第10分，邱駿威接手也止不住，被敲3支安打再掉2分，1分算在陳鴻文帳上。
兩隊先發投手各挨2轟，結果大不同，鋼龍5局被敲5支安打掉3分，另有5次三振，拿下勝投；猿隊鈴木駿輔投5局被敲8支安打，丟掉4分承擔敗仗。
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