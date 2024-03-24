中職／官辦熱身賽人氣強強滾 獅隊「標哥」認為近10年最熱鬧

中職新球季開打倒數6天，今年官辦熱身賽人氣不錯，也讓味全龍、樂天桃猿隊30日在台北大巨蛋進行的開幕戰更有話題性，統一獅球團課長「標哥」何信標說：「這是近10年看過最熱鬧的熱身賽，對整個聯盟當然是好事。」

身為中職史上最資深啦啦隊長，何信標看盡聯盟大起大落，今年熱身賽的熱度確實是史上少見，讓他頗有感觸，也希望整個環境更加進步，未來吸引更多球迷進場。

龍隊16日在台北大巨蛋和中信兄弟隊交手，湧進19898人觀戰，寫下熱身賽單場最多觀眾紀錄，大幅超前原來的7068人（2015年3月14日桃園球場兄弟、Lamigo桃猿隊之戰），隔天兄弟、富邦悍將隊在大巨蛋也有16330人進場，光是這兩場比賽就有36228人。

昨在斗六球場進行的兄弟、台鋼雄鷹隊之戰湧入7315人，也是歷年熱身賽進場觀眾第3多的比賽。

何信標表示，大巨蛋話題、聯盟增至6隊都有吸引力，聯盟也很用心，過去熱身賽看不到啦啦隊應援，今年都有特別安排，有了眾多條件加持，也讓球迷更加關注。

獅隊今年春訓首次轉往位於台南市安南區的亞太國際棒球村，對訓練成效很有幫助，何信標認為，球迷在開訓時就有「原來春訓可以這樣規畫」的感覺，加上南韓職棒隊來台移訓，重量級球星秋信守也現身，各隊春訓基地話題不斷，對官辦熱身賽人氣很有幫助。