中職／不只季前宇宙邦？葉總點出有了陳金鋒不一樣

尋求衛冕的味全龍隊目前在官辦熱身賽戰績2勝4敗1和，排名倒數第2，而富邦悍將隊則是4勝1敗1和的8成勝率排第1，龍隊總教練葉君璋指出，陳金鋒對球隊的掌握度是最不同的地方，6隊賽場對挑戰連霸來說壓力不小。

官辦熱身賽含今天進入最後倒數8場，接下來就是30日龍隊與樂天桃猿隊在台北大巨蛋的開幕戰，悍將戰績排名第1，接下來依序是中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹，前4名戰績都在5成以上，龍隊位居第5，猿隊排第6。

悍將在熱身賽繳出好成績，葉君璋認為，關鍵在於陳金鋒是從富邦入主中職後，就一直在球隊中耕耘，「他算是最了解整個球團，不管是球員或是公司，都很了解，他的掌握度比過去的總教練都好。」

悍將加上新軍台鋼雄鷹隊，葉君璋認為今年挑戰衛冕的難度很大，「先前也說過，我們不算很成熟的隊伍，是運氣好沒有很多傷兵，今年有6隊，賽程安排雖然一樣一周五場，但比較沒喘息空間，對我們會是挑戰。」

葉總指出，板凳深度跟球員成熟度，會是龍隊成長的關鍵，像是陳禹勳的加入，就補足了王躍霖離隊後的空缺，「傷害沒有那麼大。」