中職／猿隊9局屢被翻 古久保健二：真的沒人了

樂天桃猿隊在官辦熱身賽目前2勝6敗墊底，缺乏終結者的危機浮現，輸球的6場比賽有4場是在第9局崩盤，還有1場沒守住10局下，總教練古久保健二說得直白：「真的沒人了。」例行賽終結者將採輪替制，最糟狀況不排除讓洋投上。

「從春訓第1天就開始說了。」古久保健二對於球隊缺乏終結者人選十分清楚，春訓加上熱身賽不斷尋找適合人選，「最大課題就是沒有固定的終結者，我先前也說過，棒球比賽終結者非常重要。」

昨天猿隊在9局下丟掉3分，包含申皓瑋的再見2分彈，21日在9局下丟掉2分、16日9局下丟6分、15日9局上丟3分，最終結果都是輸球，外加22日對台鋼雄鷹以2：2進入延長賽，在10局下因夾殺導致對手跑回再見分。

古久保健二表示，這幾場輸球雖不能完全說是投手不好，熱身賽都還是讓投手照安排上去輪替，但現階段後防這塊確實相對薄弱，還找不到7、8、9局的固定人選。

而從昨天開始最後3場官辦熱身賽，古久保健二表示，會開始照例行賽的方式調度，這也是現階段自已的主要工作，至於30日例行賽開打之後，「終結者會先輪流上，因為沒人呀，這個位置沒有絕對的人選。」

至於終結者輪替名單， 陳鴻文、舒治浩、 蘇俊璋近幾場都曾負責關門，另外陳冠宇、王志煊、邱駿威也都是可能人選，如果最糟狀況找不到適合的人，古久保健二表示：「也會考慮讓洋投接手，這是最後最後的考量，很慶幸我們的先發投手表現好，大概有6、7人狀況都不錯。」