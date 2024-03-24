中職／年度口號「REGEN」 迎接6隊新賽季

中華職棒35年開打倒數一周，昨天揭曉年度口號「REGEN」再創顛峰，今年迎接久違的一軍6隊賽季，新球隊台鋼雄鷹隊話題多，啦啦隊新人氣女神一粒、王柏融終於在熱身賽敲安，都成為中職會長蔡其昌致詞時的時事哏。

今年將是2009年後首見的6隊賽季，更是中職史上首度出現一日三地賽事，蔡其昌完成當年接會長時的第6隊承諾，話鋒一轉也虧起熱身賽第21打席終於敲安的王柏融，「特別感謝台鋼，是因為王柏融終於打一支安打了，大家都等很久了，我是很擔心他不打安打，這條新聞會一直做下去算他幾打數了。」

蔡其昌也跟上近期暴紅的雄鷹啦啦隊女孩一粒話題，問在場球迷「為了一粒來的舉手」，改問「為了江少慶來的」得到較大歡呼聲，讓蔡其昌欣慰說本質迷還是比較多。

中職今年為了加速比賽節奏，導入多項新規，也是呼應球迷心聲，蔡其昌說：「多數球迷看到我都說比賽時間太長，和聯盟、6隊協調，希望比賽縮短時間、可以更精采。」

去年新人王鄭浩均代表中信兄弟隊出席，由於去年季後進行TJ韌帶置換手術，目前處於復健階段。無厘頭的他透露，「這段時間右手要休息、康復，所以我偷偷練左手，下個球季看左手能不能也拿個新人王，不然東山再起獎。」他也說復健進度不排除有本季復出的可能性，「如果可以參加季後賽是最棒的。」