中職／徐若熙讓獅12上12下飆155公里 連獅隊教練都讚：又進化了

味全龍隊開幕戰先發投手人選徐若熙官辦熱身賽狀態佳，今天對統一獅先發投4局讓獅隊12上12下、飆速155公里無失分，總教練葉君璋稱讚無可挑剔，統一獅隊總教練林岳平稱讚「又進化了」。

中職35年球季開幕戰將於30日在台北大巨蛋開打，味全龍隊開幕戰先發投手預計由徐若熙扛起，今天官辦熱身賽首場先發出賽就展現王牌身手。

徐若熙開賽連抓12個出局數、沒讓獅隊打者上到壘包，總計用51球投4局，沒被敲出安打，投出6次三振、無失分，展現壓制力，獅隊直到徐若熙退場後，6局上才敲出團隊首安。龍隊終場以4比6吞敗、徐若熙無關勝敗。

龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙今天看起來準備好了，沒有可以挑剔的地方，從去年底亞錦賽投完，看到他成長很多，今天看起來各方面都又更成熟。

徐若熙則表示，不管自辦還是官辦熱身賽都當作訓練成果的驗收，雖然獲得葉君璋好評，但自評控球還是有落差、還可以更好，對於可能投開幕戰先發，如果教練團把開幕戰交給他，就想辦法做到最好。

徐若熙也透露，針對滑球有做改變，包括速度和變化的幅度，過往滑球出手會太快變化，修正過後想辦法讓滑球和直球出手方式差不多，可以混淆打者。

對手獅隊總教練林岳平對徐若熙表現也給予好評，表示徐若熙是目前為止獅隊官辦熱身賽遇到最好的投手，無論速度、變化球、控球都更進化了，打者很難掌握，想要從徐若熙手中連續敲出安打得分，「難上加難」。